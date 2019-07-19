وزارة الداخلية تصدر قرارا بشأن المركبات التي لا تحمل لوحات مرورية

2019/07/19 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن تمديد فترة السماح بقيادة العجلات التي لا تحمل لوحات مرورية حتى نهاية شهر تموز الجاري.وقالت الوزارة في بيان، ان "وزير الداخلية وجه بتمديد فترة السماح بقيادة العجلات التي لا تحمل لوحات مروية حتى نهاية الشهر الجاري".

وأضاف، انه "لغرض أتاحه الفرصة للمواطنين وسائقي العجلات بمراجعة مديريات ومواقع المرور لتثبيت لوحات التسجيل، أمر وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري بتمديد فترة السماح للعجلات التي لا تحمل لوحات لنهاية الشهر الجاري".

وفي وقت سابق، اعلنت عن ضبط الالاف من لوحات التسجيل في موقع الحسينية شمالي بغداد، في الوقت الذي يعاني اصحاب المركبات من اجل الحصول على لوحات لمركباتهم.

يذكر ان مديرية المرور العامة اوعزت، الاربعاء الماضي برصد مخالفة المركبات التي تسير بدون لوحات وإعطاء مهلة لأصحابها الى يوم الاحد القادم لغرض تثبيت اللوحات.



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