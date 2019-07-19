إخماد حريق داخل مخزن كبير للملابس على ضفاف نهر دجلة في بغداد

2019/07/19 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت مديرية الدفاع المدني، أن فرق إطفاء مركز الشورجة، والشيخ عمر والنهري، والاعظمية، وبمشاركة زورق مركز النهر الأول عبد لإسناد فرق الإطفاء بالمياه من نهر دجلة بشكل مباشر".وأضافت المديرية أن "فرقنا بذلت جهودا كبيرة من اجل تطويق النيران ثم الاقتحام المباشر للحريق واخماد النيران بوقت قياسي حال دون توسع الحريق الى المخازن المجاورة وانهاء الحادث بمهنية وكفاءة عالية حالت دون ووقوع إصابات بشرية فقط مادية..وعزت المديرية اندلاع الحريق الى "احتراق حشائش بالقرب من المخزن المذكور والذي أدى الى امتداد النيران واشعال النيران داخل المخزن".

انتهى.ص.هـ.ح.

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