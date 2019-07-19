إصابة عنصرين من الحشد بقصف لطائرة مجهولة في آمرلي بصلاح الدين

2019/07/19 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكدت الخلية في بيان لها، أن "معسكر الشهداء في منطقة آمرلي التابع للّواء 16 من الحشد الشعبي تعرض فجر الجمعة لقصف نفذته طائرة مسيرة مجهولة".من جهته، أشار الحشد الشعبي على موقعه الرسمي إلى أن قواته صدت هجوما شنه عناصر تنظيم "داعش" في مناطق بحيرة آمرلي بمحافظة صلاح الدين.وبحسب مصادر في الحشد الشعبي فإن الطائرة المسيرة استهدفت مواقع لكتائب حزب الله العراق، وتحديدا معسكر "الشهداء" التابع لقوات الحشد.

انتهى.ص.هـ.ح.

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