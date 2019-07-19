تظاهرات حاشدة ببغداد وعدد من المحافظات العراقية

2019/07/19 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمة العراقية بغداد والعديد من المحافظات الجنوبية ووسط العراق، اليوم الجمعة، تظاهرات واسعة للمطالبة بالخدمات وتحسين الطاقة الكهربائية....

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