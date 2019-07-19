عقب معاقبتهم.. قيس الخزعلي يُدافع عن “الكلداني والعاكوب وأبو مازن”

2019/07/19 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلن الأمين العام للفصيل المسلح “#عصائب أهل الحق” #قيس_الخزعلي، اليوم الجمعة، تضامنه مع الشخصيات #السياسية العراقية التي أعلنت #الادارة #الأميركية فرض عقوبات عليها.الخزعلي غرَّد عبر […]

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