بركلات الترجيح.. القاسم يتوج بالدرجة الاولى على حساب زاخو

2019/07/19 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… توج فريق القاسم بلقب دوري الدرجة الاولى بتغلبه على زاخو بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي اقيمت على ملعب الكرخ مساء اليوم.وسيطر التعادل السلبي على مجريات اللقاء، اذ لجأ الفريقان الى ركلات الجزاء لتنتهي لصالح القاسم بثلاثة اهداف لهدف.وتأهل القاسم بطلاً للمجموعة الاولى الى الدوري الممتاز، فيما تاهل زاخو الى الدوري الممتاز […]

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