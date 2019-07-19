المركزي ينفي حصول اي عمليات تهريب للعملة العراقية

2019/07/19 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى البنك المركزي، الجمعة، حصول أي عملية تهريب لفئات العملة العراقية، فيما أكد أن هذه الهجمة اليوم، متزامنة مع اعلان البنك عن نمو احتياطياته والسيطرة على سعر الصرف.

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