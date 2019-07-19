تنسيقيات تقدم الشكر الجزيل لوسائل الإعلام في تغطيتها التظاهرات

2019/07/19 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت تنسيقيات التظاهرات التي انطلقت عصر اليوم في 14 محافظة عراقية تحت شعار {لن نرضخ} عدم تسجيل أي خرق أمني او يخل بالنظام العام.

وذكر بيان للتنسيقيات تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "انها لم تسجيل اي خرق أمني والتزم المتظاهرون بالنظام والقانون الذي دعت له للجان التنسيقية والقوات الامنية".وعبرت التنسيقيات عن "شكرها وتقديرها للاجهزة الامنية على الجهود التي بذلتها في سبيل تامين مواقع التظاهر، كما قدمت الشكر الجزيل لجميع وسائل الاعلام التي ساهمت في نقل الحدث".انتهى

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