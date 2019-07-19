النقل: إعادة (272) نازحاً من مخيمات الايواء الى مناطقهم الاصلية في مدينة القائم والنبي يونس

2019/07/19 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين التابعة لوزارة النقل، اليوم الجمعة، اعادة (272) نازحل من مخيمات الخازر والسياحية مخيم حسن شام الى كوكجلي والنبي يونس والى مدينة القائم .

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