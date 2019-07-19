ميسي يقضي إجازته على شواطئ جزيرة منعزلة بـ 5.5 ألف دولار لليلة الواحد!

2019/07/19 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقضي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، إجازته رفقة زوجته وأولاده في إحدى الجزر المنعزلة في البحر الكاريبي.

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