بالفيديو ...ايران تبث لقطات تظهر أن أمريكا لم تسقط الطائرة المسيرة.. وأمريكا تؤكد: نمتلك “أدلة” على إسقاط الطائرة وتهدد بتدمير المزيد

2019/07/19 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :احمد خضر

طهران ـ وكالات

بث التليفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، لقطات حية لما يؤكد، وفقا لها، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تسقط طائرة مسيرة إيرانية.

ونشرت قناة “برس تي في” الإيرانية مقطع فيديو حي، لما صورته الطائرة الإيرانية المسيرة، التي تؤكد أنها عادت سليمة إلى القواعد الإيرانية.

أشارت القناة الإيرانية إلى أن “الصور تدحض التصريحات الأمريكية، حول إسقاط الطائرة.

وأظهر مقطع الفيديو أن لما التقطته الطائرة المسيرة، والتي أشارت إلى أنه تظهر عمليات رصد السفن الأمريكية في الخليج من قبل الطائرة المسيرة.

وقال التلفزيون الإيراني إن تلك الصور أرسلها الحرس الثوري الإيراني، وتظهر طائرة إيرانية المسيرة وهي تحلق فوق مضيق هرمز، خلال عمليات مراقبة سفينة تابعة للبحرية الأمريكية.

كان مسؤول أمريكي، قد قال في تصريحات لوكالة “رويترز” إن الولايات المتحدة تمتلك “أدلة واضحة” على إسقاط الطائرة الإيرانية المسيرة.

رفض مسؤول أمريكي كبير، في تصريحات لوكالة “رويترز”، ما وصفه بإنكار إيران، تدمير إحدى طائراتها المسيرة مساء أمس.

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة ستدمر أية طائرات إيرانية مسيرة تحلق على مقربة من سفنها، وأضاف أن بلاده لديها أيضا “دليل واضح” على أنها أسقطت طائرة مسيرة إيرانية أمس الخميس.

وقال المسؤول للصحفيين في إفادة “إذا حلقت (أية طائرة) على مسافة أقرب من اللازم من سفننا سنستمر في إسقاطها”.

ونفى أكثر من مسؤول إيراني إسقاط الولايات المتحدة لطائرة مسيرة فوق منطقة الخليج.

وقال سليماني على “تويتر” إن “ذهن ترامب مشغول بأشياء أخرى، السبب الرئيسي لهزيمة أمريكا في منطقتنا اليوم، هو الافتقار لقيادة حكيمة، والسبب الأهم هو وجود حكام جاهلين”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد ادعى، مساء أمس الخميس، بأن السفينة الحربية الأمريكية “بوكسر” قد أسقطت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز، بعد أن اقتربت منها نحو 900 متر، ولم تكترث للتحذيرات الموجهة لها حسب قوله.

وقال ترامب “جرى تدمير الطائرة المسيرة على الفور”.

وأضاف أن الطائرة المسيرة كانت تشكل تهديدا للسفينة الأمريكية.



كما دعا ترامب الدول الأخرى لحماية سفنهم.

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نفى أن تكون لدى طهران أي معلومات حول فقدان طائرة مسيرة لها في منطقة الخليج.

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو/أيار، ويونيو/حزيران، وهو ما تنفيه طهران.

وفي أواخر الشهر الماضي، أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية قالت إنها دخلت مجالها الجوي، بينما ذكرت واشنطن أنها كانت في الأجواء الدولية.



وتراجع ترامب في اللحظة الأخيرة عن قرار شن ضربات جوية على إيران ردا على إسقاط الطائرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو ...ايران تبث لقطات تظهر أن أمريكا لم تسقط الطائرة المسيرة.. وأمريكا تؤكد: نمتلك “أدلة” على إسقاط الطائرة وتهدد بتدمير المزيد) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو ...ايران تبث لقطات تظهر أن أمريكا لم تسقط الطائرة المسيرة.. وأمريكا تؤكد: نمتلك “أدلة” على إسقاط الطائرة وتهدد بتدمير المزيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).