مجلس ديالى: الأبراج التي نصبها الحشد ستؤمن الحماية لشريان التجارة

2019/07/19 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، أن الابراج التي نشرها الحشد الشعبي بين قضاءي خانقين والمقدادية سيسهم في حماية شريان التجارة في المحافظة.وقال الحسيني في تصريح لوكالة "بغداد اليوم" واطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، إن "الحشد الشعبي بدأ بنشر ابراج مراقبة على طول الطريق البرية الممتدة من معبر المنذرية الحدودي ...

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