2019/07/19 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تعلن الحكومة العراقية والجهات المسؤولة عن عدد شهداء وجرحى الحرب على تنظيم «داعش» من القوات العسكرية التي تشمل الجيش والشرطة وفصائل «الحشد الشعبي» الذين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق شهداء حرب داعش بين المزاجيات والبيروقراطية والإهمال؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق شهداء حرب داعش بين المزاجيات والبيروقراطية والإهمال؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).