قوات الامن السودانية تفرق جموع المتظاهرين بالغازات المسيلة للدموع

2019/07/19 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أطلقت قوات الأمن التابعة للمجلس العسكري الانتقالي الغاز المسيل للدموع على موكب للمتظاهرين كان متجها إلى ساحة "الحرية" وسط العاصمة الخرطوم.





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