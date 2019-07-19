امني: طائرات الدرونز الإسرائيلية هي من استهدفت الحشد التركماني

2019/07/19 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد خبير ومحلل امني ،الجمعة، ان طائرات الدرونز الإسرائيلية هي من استهدفت اللواء السادس عشر بالحشد التركماني في قضاء آمرلي شمالي صلاح الدين.

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