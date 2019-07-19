تظاهرة لابناء تيار الحكمة في الموصل

2019/07/19 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر المئات من ابناء تيار الحكمة مساء اليوم في منطقة الزهور شرقي الموصل .ونقلت مراسلة وكالة وطن للانباء التي حضرت التظاهرة ان”المئات من المواطنيين تظاهروا اليوم بالقرب من دورة النافورة في منطقة الزهور للمطالبة باعمار مدينة الموصل وحل مجلس محافظة نينوى وتعويض المتضررين وتوفير فرص عمل لشباب الموصل بعد عامين من تحرير المدينة من قبضة […]

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