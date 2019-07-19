2019/07/19 | 20:12

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السيد المالكي يتلقى التهنئة من رئيس مجلس النواب الاسبق

الجمعة

19

تموز

2019 :

07:46 pm

55

الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية السيد نوري المالكي يتلقى التهنئة

من رئيس مجلس النواب السابق الدكتور سليم الجبوري بمناسبة انعقاد

المؤتمر السابع عشر لحزب الدعوة واعادة انتخاب السيد نوري المالكي

أميناً عاما للحزب .

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