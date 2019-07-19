2019/07/19 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاستخبارات العسكرية تطيح بمجهز الدواعش بالأسلحة والمعدات الفنية !

استمراراً لنهجها في تعقب وملاحقة ما تبقى من فلول عصابات داعش

الإرهابيةتمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥

وبالتعاون مع لواء المشاة ٦٠ الفرقة٢٠( قيادة عمليات

نينوى) من ملاحقة أحد الارهابيين المكلفين بشراء الأسلحة والمعدات

الفنية للدواعش بعد هروبه من منطقة سكناه في قرية ام الذيبان

إلى قرية الشمالات التابعة لقضاء البعاج في الموصل وتتمكن من القبض

علية وتضبط بحوزته تسجيلات صوتية مهمة توضح آلية استلام وتسليم

الأسلحة للارهابيين.وهو من المطلوبين للأجهزة الأمنية لصدور مذكرة قبض قضائية بحقه وفق

أحكام المادة ٤ إرهاب

و في نفس السياق بعملية استخبارية اتسمت بدقة المعلومة والمتابعة

المستمره تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤

وبالتعاون مع فوج استطلاع الفرقة من القبض على ارهابي في مخمور

بالموصل يقوم بإدخال الدولار المزور عن طريق تركيا حيث يقوم ببيعة

بنصف قيمته الحقيقية في التعاملات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تطيح بمجهز الدواعش بالأسلحة والمعدات الفنية !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تطيح بمجهز الدواعش بالأسلحة والمعدات الفنية !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).