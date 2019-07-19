2019/07/19 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نضال_الصالح الخطاب الديني يصر على انها عنزة وان طارت:الأخطاء اللغوية في النص القرآني: في الحقيقة أنه بغض النظر عن المصدر الأول للنص فإنه حالما جرى نطقه من قبل النبي محمد وجرى تداوله بين الناس ونسخه وجمعه، أصبح نصا أرضيا بشريا يخاطب البشر المتلقين بلسان أرضي بشري هو اللسان العربي.وأعني بذلك أن المخاطبين به بالأساس هم الناس الذين ينتمون إلى النظام اللغوي الذي نطق به النص وينتمون إلى الإطار الثقافي الذي......

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