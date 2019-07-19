2019/07/19 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل- الحل العراق أطلقت السلطات التركية، اليوم الجمعة، سراح سواح #إقليم_كردستان بعد اعتقالهم من قبل الشرطة التركية في مدينة #طرابزون على خلفية تعرّضهم لاعتداءٍ من جانب مواطنين أتراك بعد التقاط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد بيان حكومة كردستان.. السّلطات التركيّة تطلق سراح السّياح الكُرد) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد بيان حكومة كردستان.. السّلطات التركيّة تطلق سراح السّياح الكُرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).