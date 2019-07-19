شرطة ذي قار القبض على متهمين اثنين بجرائم خطف

2019/07/19 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ ذي قار

أعلنت

شرطة محافظة ذي قار، الجمعة، القبض على متهمين اثنين مطلوبين بجرائم خطف في احدى

مناطق المحافظة.

وقالت

قيادة الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “سرية سوات (S.W.A.T) تمكنت من القبض على متهمين اثنين مطلوبين

بجرائم خطف كل من المتهم ( م .



ح .



ن )

والمتهم ( ر .



م .



ي ) من سكان مدينة الناصرية حي التضحية”.

وأضافت

“جاء ذلك بعد المتابعة وجمع المعلومات وضرب طوق امني حول محل تواجد المتهمين

المطلوبين الى مديرية مكافحة أجرام ذي قار شعبة جرائم الخطف وتمكنت القوة المنفذة

للواجب من إحالة المتهمين الى جهة الطلب”.

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