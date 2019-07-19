الشرطة يتغلب على الكرخ ويتوج رسمياً بلقب الدوري

2019/07/19 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ رياضية

فاز

فريق الشرطة (بطل دوري الكرة الممتاز)، اليوم الجمعة، على فريق الكرخ بهدف دون

مقابل، في اللقاء الذي جرى بينهما على ارضية ملعب الشعب بالعاصمة بغداد، لحساب

الدور 37 من المسابقة.

وسجل

هدف الفوز لفريق الشرطة اللاعب حسام كاظم جبر في الدقيقة العاشرة، من زمن المباراة

التي شهدت عقب انتهائها مراسم التتويج بلقب الدوري العراقي.

وبهذا

الانتصار يرتفع رصيد فريق الشرطة الى 89 نقطة بصدارة الدوري، في حين بقي رصيد فريق

الكرخ 56 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب.

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