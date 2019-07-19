2019/07/19 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس برلمان كوردستان تخاطب تركيا: علمنا دستوري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/19 | 20:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس برلمان كوردستان تخاطب تركيا: علمنا دستوري) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس برلمان كوردستان تخاطب تركيا: علمنا دستوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).