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رئيس برلمان كوردستان تخاطب تركيا: علمنا دستوري


رئيس برلمان كوردستان تخاطب تركيا: علمنا دستوري
2019/07/19 | 20:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئيس برلمان كوردستان تخاطب تركيا: علمنا دستوري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/19 | 20:20.

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