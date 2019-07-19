2019/07/19 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس دان ائتلاف النصر، اليوم الجمعة، الاعتداء على معسكر الشهداء للحشد الشعبي بمنطقة امرلي بمحافظة صلاح الدين، داعيا الى فتح تحقيق رسمي بشأن الحادث.وقال الائتلاف في بيان تلقت، “خطوة برس”، نسخة منه، “يؤكد ائتلاف النصر رفضه اي عدوان او انتهاك للسيادة العراقية من اي طرف كان، وانّ النصر رفض ويرفض اي مساس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النصر يدين الاعتداء على معسكر الحشد في آمرلي وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النصر يدين الاعتداء على معسكر الحشد في آمرلي) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النصر يدين الاعتداء على معسكر الحشد في آمرلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).