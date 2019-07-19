2019/07/19 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس وجّه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، رسالة الى زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم بخصوص التظاهرات التي انطلقت اليوم بدعوة من التيار، فيما حذّر من أن الامن المجتمعي الهش قد يفلت من ايدي الجميع.وقال عبد المهدي خلال الرسالة التي اطلعت عليها “خطوة برس” إنه “في مثل هذه الاجواء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي للحكيم: المعارضة والموالاة سيقودان العراق الى منهجية خطيرة وكالة خطوة برس.

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