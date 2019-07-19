ديالى تعلن اكمال خارطة نشر مراكز الشرطة في كل المناطق المحررة

2019/07/19 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكدت قيادة شرطة محافظة ديالى، الجمعة، اكمال خارطة نشر مراكزها الامنية في كل المناطق المحررة دون استثناء.وقال الناطق باسم شرطة ديالى العميد غالب العطيه في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” شرطة ديالى اكملت ملف نشر مراكز الامنية في 20 منطقة محررة مع توفير كافة الاحتياجات الضرورية لاداء رسالتها الامنية في خدمة المواطنيين والدفاع عنهم […]

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