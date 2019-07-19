الزراعة تكشف مرجعية قرار إنشاء مركز للنخيل

2019/07/19 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد وزير الزراعة صالح الحسني ان قرار إنشاء مركز للنخيل تم اتخاذه من قبل الوزارة وليست هناك املاءات او اقتراحات خارجية بخصوص الموضوع.

ونفى الحسني في بيان "جملة وتفصيلاً ما عرضته قناة الشرقية الفضائية وما روجت له حول إنشاء مركز للنخيل وكونه اقتراح قدم من قبل الصحفي والكاتب المخضرم حسن العلوي".وأشار الى ان "قرار إنشاء المركز قد اتخذ بالإجماع خلال جلسة هيئة الراي الأخيرة، ويقع ذلك ضمن الخطط الاستراتيجية لوزارة الزراعة والهادفة إلى النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ومنها قطاع النخيل حيث صنفت وزارة الزراعة التمور ضمن المحاصيل الاستراتيجية جنبا إلى جنب مع محاصيل الحبوب، حيث يأتي قرار التصويت على إنشاء مركز للنخيل ليضيف خطوة مهمة على طريق إعادة قطاع النخيل آلى مكانته المهمة في المنطقة والعالم".وتابع "كما أولت وزارة الزراعة قطاع النخيل الاهتمام البالغ من خلال تفعيل البحث العلمي واعتماد الزراعة النسيجية كطريقة علمية متطورة تهدف إلى تنمية واكثار اشجار النخيل فضلا عن الحفاض على الاصناف الفاخرة من التمور العراقية المعروفة بجودتها وإقبال المستهلك عليها".انتهى

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