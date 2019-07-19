المنافذ الحدودية تعيد ارسالية معمل مخالف للضوابط إلى الجانب الأردني

2019/07/19 | 20:25

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة، إعادة ارسالية معمل خط أنابيب متكامل مع ملحقاته إلى الجانب الأ...





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