عبد المهدي في رسالته للحكيم: من السهل التنصل عن المسؤوليات ورميها على الاخرين

2019/07/19 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- بعث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، اليوم الجمعة ، رسالة الى زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم يحذره فيها من الذهاب للمجهول .وذكرت الرسالة التي اطلعت عليها /SNG/ ، ان عبد المهدي خاطب الحكيم قائلا: “الموالاة والمعارضة مفهوم غير دقيق وسيقود استخدامه في العراق الى اخطاء خطيرة” .واضاف ان “معارضة الحكومة ...

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