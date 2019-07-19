2019/07/19 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ رشا عباس

تقدم دائرة السينما والمسرح في الساعة السابعة من مساء اليوم السبت على خشبة المسرح الوطني "ليلة بابليَّة" تتضمن عرضاً مسرحياً وأفلاماً سينمائيَّة تستعرض فيها تراث وآثار بابل الحضاريَّة بمناسبة إدراجها على قائمة "التراث العالمي".

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