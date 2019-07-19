2019/07/19 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ مآب عامر

صدر حديثاً عن دار الشؤون الثقافية كتاب "الدور الحضاري لمدينة الحيرة قبل الإسلام" للمؤلفة أزهار الحسناوي، ضمن سلسلة الموسوعة الثقافية، جاء الكتاب في 128 صفحة من القطع الصغير.



تناولت الدراسة في الفصل الأول الأهمية التاريخيَّة لمدينة الحيرة وبداية تأسيسها، فضلا عن مكوناتها السكانية، وقسمت الدراسة إلى فصلين.

تضمن الفصل الأول تأسيس المدينة ومكوناتها السكانية ودياناتهم، فضلاً عن الأحوال السياسية وجيوشها، أما الفصل الثاني فقد عنى بالجوانب الحضارية والعمرانية لمدينة الحيرة قبل الإسلام، كما "وتعد مدينة الحيرة من الممالك التي نشأت قبيل ظهور الإسلام، إذ تمتعت بمكانة مهمة بعد تدهور مملكة الحضر في الشمال ومملكة ميسان في الجنوب، وقد أهلها موقعها الجغرافي لأنْ تلعب دوراً مهما بين القبائل العربية من جهة وبين الدولة الساسانية من جهة أخرى فكانت الممر لنقل علوم بلاد فارس الى بلاد العرب، إذ تعدُّ من الحواضر العربية التي ساعدت على نقل الديانات الى الجزيرة العربية".

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