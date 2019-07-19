2019/07/19 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح جميع الطرق المؤدية الى منطقة العلاوي وسط بغداد بعد اغلاقها حفاظاً على امن المتظاهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/19 | 20:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتح جميع الطرق المؤدية الى منطقة العلاوي وسط بغداد بعد اغلاقها حفاظاً على امن المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتح جميع الطرق المؤدية الى منطقة العلاوي وسط بغداد بعد اغلاقها حفاظاً على امن المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).