ديالى تنهي خارطة نشر مراكزها الامنية في المناطق المحررة

2019/07/19 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

اكدت قيادة شرطة محافظة ديالى،اليوم الجمعة، اكمال خارطة نشر مراكزها الامنية في كل المناطق المحررة دون استثناء.

وقال الناطق باسم شرطة ديالى العميد غالب

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