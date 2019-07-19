جرحى وقتلى بانفجار قرب الجامعة كابل

2019/07/19 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت الشرطة الأفغانية، اليوم الجمعة، بأن 4 أشخاص بينهم 3 مدنيين قتلوا وأصيب 4 آخرون بجروح في انفجار وقع صباح اليوم الجمعة عند مدخل جامعة كابل بالعاصمة الأفغانية.ونقلت وكالة طلوع نيوز المحلية عن الشرطة، أن "التفجير نفذ بواسطة عبوة ناسفة يدوية الصنع زرعت في المنطقة".

وأضاف، إن "التفجير وقع قرب مكان تجمع فيه عدد من الطلاب في انتظار بدء الامتحان وذكر شهود عيان أن النيران اشتعلت في سيارتين موجودتين قرب موقع التفجير".



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