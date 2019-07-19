هيئة الحج: نحو 15 ألف حاج عراقي وصلوا إلى الديار المقدسة حتى الآن

2019/07/19 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال موفد الغدير الى الديار المقدسة إن "هيئة الحج والعمرة أعلنت عن ازدياد عدد الحجاج العراقيين في الديار المقدسة إلى 14938 حاجا".وأضاف أن "4850 حاجاً يتواجدون في مكة المكرمة و10088 في المدينة المنورة".وكانت أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام انطلقت، (في 10 تموز 2019) عبر مطار محافظة النجف الأشرف الدولي تقل ٢٨١ حاجا من مواطني الديوانية وهي الأولى في عموم البلاد.انتهى.ص.هـ.ح.

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