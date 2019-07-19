2019/07/19 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صلة القوات الأمريكية بقصف مواقع لـ “كتائب حزب الله” بقاعدة للحشد الشعبي في العراق.ونقل مراسل “سي ان ان” عن البنتاغون قوله:” نحن على علم بتقارير المصادر المفتوحة حول اعمال عدائية محتملة ضد وحدة للحشد الشعبي في صلاح الدين بالعراق”.واكد البنتاغون ان “القوات الأمريكية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنتاغون ينفي صلته بقصف “كتائب حزب الله” في العراق المركز الخبري الوطني.

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