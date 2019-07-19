المنافذ الحدودية تعيد ارسالية معمل خط أنابيب مخالف للضوابط إلى الجانب الاردني

2019/07/19 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن إعادة ارسالية معمل خط أنابيب متكامل مع ملحقاته إلى الجانب الأردني في منفذ طريبيل الحدودي.واوضح بيان للهيئة ان” المعمل كان محملا على (8) عجلات حمل أردنية ولم يسمح الجانب العراقي بدخوله كون المعمل مستعمل وهذا يعد مخالفآ للضوابط والتعليمات الخاصة بالاستيراد./انتهى

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