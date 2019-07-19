2019/07/19 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، إصابة عنصرين من الحشد الشعبي بقصف من طائرة مجهولة لمعسكر للحشد في قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين.وأكدت الخلية في بيان لها، أن “معسكر الشهداء في منطقة آمرلي التابع للّواء 16 من الحشد الشعبي تعرض فجر الجمعة لقصف نفذته طائرة مسيرة مجهولة”.ويعتقد كثير من افراد الحشد الشعبي ان …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة مسيرة مجهولة تقصف معسكرا للحشد الشعبي يضم عناصر كتائب حزب الله في ” امرلي “) نشر أولاً على موقع (النهرين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة مسيرة مجهولة تقصف معسكرا للحشد الشعبي يضم عناصر كتائب حزب الله في ” امرلي “) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النهرين).