الباني يتفاجأ برؤية صورة ساقه المبتورة على علب السجائر

2019/07/19 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..قال رجل ألباني يبلغ من العمر 60 عاماً، ويعيش في شرق فرنسا، إنه فوجئ باكتشاف استخدام صورة لساقه المبتورة على علب السجائر في البلاد، كتحذير من التدخين، دون موافقته.

تم عرض الصورة على علب السجائر، إلى جانب رسالة “التدخين يسد الشرايين”.

وأكد الرجل إنه فقد ساقه نتيجة إصابته بطلق ناري عام 1997 في ألبانيا، وليس جراء التدخين.

واكتشف ابنه الصورة، وتأكد من صحتها عبر الحروق والندبات التي تميز رجل والده، عندما اشترى علبة من التبغ في العام الماضي في لوكسمبورغ، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وقالت شقيقة صاحب الصورة لصحيفة لوريبوبليكانيين لورين الإقليمية “عاد أخي من لوكسمبورغ، دخل البيت ووضع علبة سجائر على الطاولة دون أن يقول كلمة .”

وتضيف: “لقد ذهلنا جميعا، وصاحت ابنته هذه الصورة لساق أبي المبتورة، كيف وصلت إلى هنا، لقد تعرفنا عليها سريعا”.

يقول صاحب الصورة، إنه لم يوافق أبداً على وضع ساقه المبتورة في علب السجائر، ويعتقد أنه تم أخذها من مستشفى زاره سابقا للحصول على وسيلة تساعده على المشي، فقد كان يستخدم عكازا يتكأ عليه للمشي طيلة 20 عام بعد أن بترت رجله بطلق ناري عام 1997 في ألبانيا.

“خيانة”

محامي العائلة، أنطوان فيتانتي، يؤكد أنها ساق موكله: “كل ندبة فيها فريدة من نوعها وخاصة بموكلي، ولديه أيضاً علامات حروق على الساق السليمة، إنه أمر قطعي الصورة الموجودة على علب السجائر تعود لموكلي، لن نحتاج إلى خبير صور حتى نتعرف عليها”.

ويواصل المحامي مستغربا: “إنه أمر لا يصدق، أن يجد الشخص نفسه دون موافقته على علب السجائر في جميع أنحاء أوروبا… يشعر موكلي بالخيانة والمساس بكرامته، من خلال رؤية إعاقته معروضة على علب السجائر… هذا ليس ممتعاً بالنسبة له.”

راسل المحامي فيتانتي المستشفى الذي يعتقد موكله أنه من سرب الصورة، لمعرفة كيف انتهى الأمر بها على علب السجائر، كما الاتصال بالمفوضية الأوروبية، لأنها مسؤولة عن توزيع هذه الصور على جميع علب السجائر في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: يورونيوز

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