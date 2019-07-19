بعد ساعتين من طرحها ..نفاذ بطاقات حفل نجوى كرم في السعودية

2019/07/19 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..تعود شمس الغنية نجوى كرم الى السعودية مرة ثانية من اجل احياء حفل في مدينة ابها في محافظة عسير جنوب المملكة، بعد مرور 4 اشهر تقريبا من حفلها الاوّل الذي احيته ضمن موسم الشرقية والذي حضره 6 الاف شخص في القاعة الخضراء في مدينة الخبر.

نفذت جميع بطاقات الحفل الذي يجمعها ايضا بالنجم العراقي ماجد المهندس، وذلك بعد ساعتين فقط من فتح شباك التذاكر ما يعطي طابعا جماهيريا للحفل الذي يحتضنه اكبر مسارح مجلس التعاون مسرح طلال مدّاح – المفتاحة.

ينتظر 4 الاف شخص الاشراقة الثانية لشمس الاغنية نجوى كرم في السعودية لا سيّما انّها المطربة اللبنانية والعربية الاولى التي ستقف على هذا المسرح، الذي يعتبره السعوديون ووزارة الثقافة السعودية على حدّ سواء من اهمّ المعالم الثقافية التي تبرز وجه السعودية الحضاري والتراثي في آن.

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