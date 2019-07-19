نائب: المقر الذي استهدفته الطائرة المسيرة تابع للحشد العشائري التركماني

2019/07/19 | 20:48

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بغداد:سومر نيوز

اكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية عن المكون التركماني النائب مهدي تقي امرلي، الجمعة، ان مقر الحشد ا...

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