داخلية إقليم كردستان: السلطات التركية أفرجت عن السياح الكرد المعتقلين

2019/07/19 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، افراج السلطات التركية عن السياح الكرد المعتقلين في مدينة طرابزون.

وأوضح مدير عام ديوان وزارة الداخلية في الإقليم سامي جلال في تصريح، ان السياح التسعة المعتقلين قد أفرج عنهم، عقب البيان الذي أصدرته حكومة الإقليم بشأن حادث الاعتداء على السياح واعتقالهم، ومطالبة رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني الجهات التركية بإطلاق سراحهم، فيما ذكرت مصادر في معبر ابراهيم الخليل الحدودي بين البلدين، ان السياح المفرج عنهم في طريقهم للعودة الى البلاد.

وكان عدد من السياح الكرد قد تعرضوا للاعتداء، من قبل اشخاص في مدينة طرابزون التركية، ثم الاعتقال من قبل الشرطة التركية، على خلفية حمل بعضهم اوشحة تحمل علم إقليم كردستان.

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