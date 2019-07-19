2019/07/19 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، جولةً ميدانيةً في أحياء مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “الحلبوسي أبدى خلال جولته الميدانية التي رافقه فيها محافظ الأنبار السيد علي فرحان ونائبه الفني السيد جاسم العسل وقائد الشرطة وقائد الفرقة العاشرة – عددًا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



الحلبوسي يتجول في الفلوجة والحبانية وكالة خطوة برس.

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