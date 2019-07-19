شركة نفطية تقر بدفعها رشاوى للحصول على عقود في العراق

2019/07/19 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر شريك سابق بالعراق لأونا أويل، وهي شركة استشارات للنفط والغاز مقرها موناكو، بالذنب في خمس اتهامات بالرشوة في أول إدانة في تحقيق جنائي مستمر منذ ثلاث سنوات يجريه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا.

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