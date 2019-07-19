أيمن حسين على أعتاب الجوية

2019/07/19 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أتفقت إدارة نادي القوة الجوية، بشكل نهائي مع الدولي أيمن حسين، المحترف في الصفاقسي التونسي، على تمثيل الفريق في الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من النادي في تصريح صحفي ان "الإدارة توصلت لاتفاق نهائي مع أيمن حسين على ضمه قبل الموسم الجديد، بصفقة تبلغ 350 مليون دينار عراقي، ومن المنتظر أن يتم حسم الأمور بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة".وأضاف، ان "اللاعب ينتظر تأمين الدفعة الأولى من العقد من أجل إنهاء رحلته في تونس والعودة إلى العاصمة بغداد والتوقيع للقوة الجوية بشكل رسمي".



وأوضح أن رباعي الكرخ حسين جبار ومحمد صالح وميثم جبار وعلي كاظم، وقع للقوة الجوية، وسيتواجد بقائمة الفريق للموسم المقبل.انتهى

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