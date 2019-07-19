2019/07/19 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أصدرت وزارة الخزانة الأميركية لائحة جديدة تشمل أربع شخصيات عراقية بالحصار المالي، ما أطلق نقاشا محتدما في أروقة القرار و المجموعات المتنوعة العراقية بين مؤيد ورافض للائحة، كما ان هناك ضبابية حول تآثيرات هذا القرار على الاشخاص وصلاحية الولايات المتحدة الأميركية لفرض مثل هكذا قرار على مواطنين في دولة ذات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص جدل قانوني للعقوبات الأميركية على الشخصيات العراقية المركز الخبري الوطني.

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