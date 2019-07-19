فريق القاسم يتوج بطلا لدوري الدرجة الاولى

2019/07/19 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

توج فريق القاسم بلقب دوري الدرجة الاولى بتغلبه على زاخو بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي اقيمت على ملعب الكرخ مساء اليوم.

وسيطر التعادل

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