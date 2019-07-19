مسؤول امني لـ

2019/07/19 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين

اكد المتحدث باسم قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي مشتاق طالب ان جهاز استخبارات الحشد بدأ عملية التحقيق في اعتداء طوزخورماتو.

وقال طالب

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