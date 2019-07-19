السعودية ترفض دخول نحو 300 مصري بتأشيرات الفاعلية لأداء الحج

2019/07/19 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت مصادر بمطار القاهرة وفقا لموقع قناة "صدى البلد" المصرية، وتابعه موقع الغدير، إن السلطات السعودية منعت دخول حوالي 300 مصري حتى الآن، من حاملي هذه التأشيرة لأنها غير مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بالحجاج، وتم إعادتهم إلى مطار القاهرة الدولي، وتقوم سلطات الأمن بالتحقيق لمعرفة الشركات التي قامت باستخراج التأشيرات.وأوقفت سلطات مطار القاهرة الدولي وشركات الطيران العاملة فيه والمتجهة رحلاتها إلى السعودية سفر أي راكب يحمل التأشيرة الفاعلية، والخاصة بدخول المملكة العربية السعودية بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه، بعد أن تعرض عدد من المصريين لعملية نصب باستخراج التأشيرة الفاعلية.وطالبت الخارجية المصرية المواطنين اليوم الجمعة بعدم التجاوب مع وكلاء السفر، الذين يستدرجونهم للحصول التأشيرات الإلكترونية للزيارة، مما يعرضهم للنصب، وضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية لأداء فريضة الحج وفقا للقواعد التي تنظمها وزارة السياحة المصرية والجهات المعنية والوكلاء السياحيون المعتمدون.

انتهى.ص.هـ.ح.

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