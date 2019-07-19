الشرطة والقاسم أبطال 2019

2019/07/19 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أكد فريق الشرطة تتويجه بالدوري، بتغلبه على الكرخ 1-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي، ضمن لقاءات الجولة قبل الاخيرة من الدوري العراقي الممتاز.وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب حسام كاظم في الدقيقة العاشرة من المباراة، لتنتهي المباراة لصالح القيثارة الخضراء.وشهدت المباراة، اقامة ممر شرفي للاعبي الشرطة

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